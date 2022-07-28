Бухарест, , 09:53 — REGNUM Представители Национального агентства добросовестности и борьбы с коррупцией Румынии (ANI) задержали по подозрению в получении взяток четверых известных в стране высокопоставленных чиновников. Об этом 28 июля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Арест

Согласно предварительной информации, в поле зрения правоохранителей попали начальники управления полиции уездов Алба, Констанца и Клуж, а также одного из районов Бухареста.

По некоторым данным, все указанные лица являлись активными борцами с коррупцией и неоднократно выступали с программными документами на телевидении и радио.

Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит до 10 лет тюремного заключения.