Симферополь, 28 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Росавиация продлила запрет на полёты в международный аэропорт «Симферополь» до 5 августа, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 5 августа 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ограничения полётов для 11 аэропортов юга и центра России, в том числе для крымского аэропорта, действует с 24 февраля. Данное обстоятельство привело к существенному сокращению турпотока на полуостров в этом году.