Бухарест, , 09:50 — REGNUM Из-за засухи и падения скорости потока Дуная паром около румынского города Бекет, который ходит через эту реку между Болгарией в Румынией, приостановил свою работу. Об этом 28 июля сообщает телеканал Digi 24.

Паром

«Паром, соединяющий Румынию и Болгарию в Бекете, остановился у берега из-за засухи. Скорость потока Дуная составляет всего 1950 кубометров в секунду, что более чем на 200 кубометров меньше, чем понадобилось бы кораблю для обеспечения переброски», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим желающим пересечь границу автомобилистам приходится объезжать порядка 100 км только по территории Румынии, при этом обычно на пароме в Букете каждый день переправлялось около 300 грузовых и несколько десятков легковых автомобилей.

Отметим, пять лет назад паром в Букете по этой же причине на неделю временно прекращал свою работу.