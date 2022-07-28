Гардез, Афганистан, , 09:49 — REGNUM Шестилетняя девочка была похищена в уезде Рухани Баба афганской провинции Пактия, а затем зверски убита. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Мохаммад Джанат, отец ребёнка, сказал, что его дочь была забита камнями до смерти. По его словам, девочку похитили на второй день Курбан-байрама (10 июля), а 26 июля её тело нашли в развалинах.

Пока не выяснены мотивы убийства. Отец девочки утверждает, что ни с кем не враждует.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт убийства ребёнка и заявили, что в связи с этим преступлением они арестовали трёх человек.

В последнее время в провинции Пактия увеличилось количество уголовных преступлений, загадочных убийств, отмечается разгул вооружённых преступных групп.