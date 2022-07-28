Великие Луки, Псковская область, , 09:53 — REGNUM В Псковской области ввел карантин из-за заболеваний бешенством среди животных. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вирус бешенства Sanofi Pasteur

Карантин ввели в Великих Луках на территории эпизоотического очага улице М. Горького, дом 20. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава области ввёл ещё один карантин на территории инфицированного объекта в Утроинской волости Пыталовского района. Там у павшей свиньи обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС).

Напомним, что ранее в Псковской области разработали меры по предупреждению случаев заражения АЧС. Туда вошли регуляция популяции дикого кабана, покупка необходимой техники.

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