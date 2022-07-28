Благовещенск, 28 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Амурской области по специальным квотам принимают в вузы детей участников спецоперации. В учреждения высшего образования поступили порядка 20 таких студентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Представление ВУЗов-участников

Читайте также: Дети из Донбасса интересовались вузами Приамурья, но пока не поступили

Подать документы они могут в том числе без сдачи экзаменов, рассказали в Благовещенском Государственном педагогическом университете (БГПУ). Своё желание учиться в вузе изъявили несколько абитуриентов, отцы которых участвовали в спецоперации, в общей сложности их не более десяти.

В Амурский государственный университет поступили по таким квотам восемь человек, несколько студентов на аналогичных условиях приняли в амурской государственной медицинской академии (АМГУ).

Дальневосточный государственный аграрный университет документов от детей участников спецоперации не получал.

Как сообщало ИА REGNUM, информацией о возможности поступить в вуза Амурской области интересовались абитуриенты из Луганской и Донецкой Народных Республик, но документы никто из них пока не приносил. Для них в вузах региона также готовы предоставить бюджетные места.