Луганск, 28 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике с начала эскалации от обстрелов боевиков ВСУ погибли 77 мирных жителей, сообщили 28 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины)… стали 295 мирных жителей, из которых 77 человек погибли и 222 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 19 детей получили ранения», — говорится в телеграм-канале представительства.

На территории ЛНР были разрушены и повреждены 1942 домостроения в 31 населенном пункте.

Напомним, ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики с начала эскалации 1 039 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив 10,4 тыс. боеприпасов.

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