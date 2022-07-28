Ярославль, , 10:54 — REGNUM Кандидат от партии «Яблоко» Сергей Балабаев не сдал в избирательную комиссию Ярославской области подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения на пост губернатора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт облизбиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также не принёс подписи избирателей самовыдвиженец Алексей Антипов, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру ранее. Приём документов завершился 27 июля.

Таким образом в выборах могут принять участие представители четырёх партий — от «Коммунистов России» Игорь Милорадов, от КПРФ Михаил Парамонов, от ЛДПР Владимир Смирнов и от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Константин Тукееев.

Врио губернатора Михаил Евраев идёт на выборы как самовыдвиженец.

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