Ярославль, 28 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Кандидат от партии «Яблоко» Сергей Балабаев не сдал в избирательную комиссию Ярославской области подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения на пост губернатора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт облизбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Также не принёс подписи избирателей самовыдвиженец Алексей Антипов, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру ранее. Приём документов завершился 27 июля.

Таким образом в выборах могут принять участие представители четырёх партий — от «Коммунистов России» Игорь Милорадов, от КПРФ Михаил Парамонов, от ЛДПР Владимир Смирнов и от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Константин Тукееев.

Врио губернатора Михаил Евраев идёт на выборы как самовыдвиженец.