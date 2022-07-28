Москва, , 09:47 — REGNUM В западной прессе раскручивается образ Елены Зеленской, жены президента Украины Владимира Зеленского, сообщила 28 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зеленский ЗеПрезидент. youtube.com

«Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь даёт на фоне жены», — обратила внимание Захарова.

По её мнению, причина в том, что Зеленский надоел читателям СМИ и перестал восприниматься, «им обкормили». И новый формат на смену военизированному образу до несбыточной победы журналисты придумать не смогли. Поскольку образ протух, без приправы его больше не подают.

«Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой», — отметила представитель МИД. И пошутила, что «Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир — разрушил».