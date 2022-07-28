Ростов-на-Дону, , 09:45 — REGNUM Ещё около 20 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию. Об этом 28 июля сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области.

Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период с начала специальной военной операции в Россию из Донбасса и с Украины были эвакуированы более 2 млн человек, в том числе около 400 тыс. детей. В субъектах РФ штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.