Москва, 28 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта в очередной раз продлило ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 5 августа, сообщили 28 июля в пресс-службе Росавиации.

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Запрещены полёты самолётов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальное воздушные гавани работают штатно.

Пассажирам и авиакомпаниям Росавиация рекомендует воспользоваться рейсами из аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 22 июля Росавиация приняла решение продлить временное ограничение полётов до 30 июля.

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