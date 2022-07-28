Губкин, Белгородская область, , 09:47 — REGNUM В десятку лучших российских моногородов снова вошёл город Губкин Белгородской области, сообщает 28 июля пресс-служба правительства региона.

Губкин Https://gubkinadm.ru

Губкин подтвердил свои позиции уже в шестой раз. По итогам 2021 года общий объём инвестиций, который был реализован предприятиями крупного и среднего бизнеса в городе, превысил 27 млрд рублей. В муниципалитете создана территория опережающего социально-экономического развития, её резидентами стали 39 предприятий.

Рейтинг рассчитывается по 17 критериям, Фонд развития моногородов составляет его с 2016 года.