Москва, , 09:44 — REGNUM Сверхдоходы федерального бюджета нужно направить на экстренные меры социальной поддержки граждан России, отметил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

Дмитрий Гусев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Минфина федеральный бюджет за I полугодие 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн. 373,9 млрд. рублей.

«Мы предлагаем направить сверхдоходы на экстренные меры соцподдержки, в которой наши граждане сегодня очень нуждаются», — отметил Гусев в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что нужно запустить адресную продовольственную помощь через механизм банковских продуктовых карт для малоимущих и ограничить расходы на жизненно важные лекарства.

Также Гусев предлагает снизить порог предельно допустимых расходов на жилищно-коммунальные услуги ЖКУ до 15% доходов людей и индексировать пенсии работающим пенсионерам.

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