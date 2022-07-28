* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о проведении в афганской провинции Кандагар совещания губернаторов провинций под председательством муллы Хайбатуллы Ахундзада. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В заявлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что встреча началась утром 27 июля и продолжалась до вечера. Согласно отчёту, опубликованному радикалами, Хайбатулла Ахундзада заявил, что в «Исламском Эмирате применим только шариат, и решение всех проблем лежит в шариате».

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил, что в последние 20 лет велась пропаганда против «исламской системы и шариата» и, наоборот, велась агитация за республику.

В этом отчёте цитируются слова муллы Хайбатуллы: »Законы, созданные народом, не могут быть реализованы».

Лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовал от губернаторов в полной мере выполнить его приказы и не пытаться опротестовать них. Он приказал губернаторам не оскорблять старейшин, сотрудничать с ними в выполнении решений и координировать свои действия с судами.

Согласно отчёту, мулла Хайбатулла приказал помогать «сиротам предыдущей администрации», потому что, по его словам, теперь они являются «подданными» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что женщинам предоставлены «все права в рамках шариата» и его предыдущий приказ из шести пунктов в их отношении должен быть полностью выполнен.