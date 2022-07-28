Благовещенск, , 09:51 — REGNUM Информацией о возможности поступить в вузы Амурской области интересовались абитуриенты из Луганской и Донецкой Народных Республик, но документы никто из них пока не приносил. Для них в вузах региона готовы предоставить бюджетные места, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дети из Донбасса Alania.gov.ru

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«Такая возможность предусмотрена, и эти дети приходили до начала приёмной кампании, в мае, июне, но по факту документы никто не подал», — пояснили в Благовещенском педагогическом государственном университете.

Там готовы принять студентов и абитуриентов, эвакуированных из республик Донбасса, по специальным квотам, на бюджет. Аналогичные условия им предоставят и в других вузах Приамурья — Амурском государственном университете, Амурской государственной медицинской академии и Дальневосточном государственном аграрном университете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике восемь вузов начали выдавать дипломы российского образца.