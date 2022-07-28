Москва, , 09:40 — REGNUM Информацию о новых преступлениях киевского режима против мирных жителей запросят у Минобороны России следователи. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России запросят информацию у Министерства обороны РФ о преступлениях киевского режима и дадут ей правовую оценку в рамках расследования уголовных дел», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Харькове на территории городской клинической больницы № 7 находятся подразделения украинского националистического батальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые цинично выгнали из лечебного учреждения всех больных, независимо от состояния их здоровья.

Кроме того, отмечается, что подобная же ситуация сложилась в детской городской клинической больнице в Сумах, в здании областной психиатрической больницы в Виннице и в центральной районной больнице в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате обстрелов со стороны киевских боевиков погибли 77 человек, включая трёх детей.