Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Женщину-водителя Елену Солодову, которая пыталась на тротуаре в Санкт-Петербурге сбить собак и их хозяина, подрезала автомобилистов на дороге и наехала на полицейского за выписанный ей административный штраф, заключили под стражу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 28 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 33-летней Елене Солодовой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ей грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет. Накануне следствие вышло в суд с ходатайством об ее аресте в виде заключения под стражу. Обвиняемая и ее защитник против этого возражали и просили более мягкую меру пресечения указав. В качестве обоснования они указали, что обвиняемая ранее не судима, имеет на иждивении малолетнего ребёнка и страдает хроническими заболеваниями.

«Принесла извинения потерпевшему, но при этом выразила несогласие с действиями сотрудников полиции по неоказанию ей медицинской помощи и с датой фактического задержания», — отметили в ОПС.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Елене Солодовой стражу по 25 сентября.

Напомним, впервые о Солодовой широкой общественности стало известно 23 июля, когда она за рулем черной Renault Sandero без государственных регистрационных номеров пыталась сбить на тротуаре Морской набережной двух чихуахуа и их владельца. На следующий день автоледи вновь стала поводом для обсуждений в социальных сетях, куда выложили видеозапись с видеорегистратора.

На записи было запечатлено, как водитель на этой же иномарке, нарушая ПДД, выехал с территории АЗС на Комендантском проспекте подрезав другой автомобиль. После того как недовольный водитель посигналил, человек за рулем иномарки попытался несколько раз его подрезать, создав тем самым аварийную ситуацию.

Вечером 25 июля водитель совершил еще одно правонарушение, которое уже расценивается не как административное, а уголовное правонарушение. У дома №30 по Кораблестроителей водитель Renault наехал на ногу полицейскому. Поводом этому поступку стал административный штраф, который инспектор ДПС пытался выписать за нарушение ПДД. Как выяснилось, за рулем находилась местная жительница Елена Солодова. Своим действием автоледи причинила блюстителю правопорядка рану четырех пальца левой кисти, а также повреждение связок правого коленного сустава и физическую боль.