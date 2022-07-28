Ростов-на-Дону, 28 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Международный аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) будет закрыт ещё в течение недели. Соответствующее решение приняли авиационные власти 28 июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», — уточняет Росавиация.

ИА REGNUM напоминает, что с 24 февраля временно приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Вынужденная мера предпринята ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.