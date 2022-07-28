Бухарест, 28 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Известная румынская теннисистка Эмма Рэдукану объявила о намерении пройти курс подготовки в школе заслуженного мастера спорта Российской Федерации Дмитрия Турсунова. Об этом 28 июля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

(сс) marijana1 Теннис

По предварительным данным, Турсунов станет наставником Рэдукану в преддверии турниров City Open в Вашингтоне 3 августа и US Open в Нью-Йорке 2 сентября нынешнего года.

Как утверждает теннисистка, она «хотела бы перенять опыт российского профессионала».

Напомним, ранее Рэдукану отказывалась от услуг тренеров и считала стиль своей игры уникальным.