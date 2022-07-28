Ярославль, 28 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ярославль 28 июля прибудут 16 комбинированных-дорожных машин. Об этом сообщил ио мэра города Илья Мотовилов.

vk.com/wall740 467 365_292 Новые ярославские КДМ

Техника прибудет из Калуги — прямо с завода.

«Она усилит работы по уборке улично-дорожной сети, её функционал позволяет проводить уборку и полив круглогодично», — сообщил чиновник.

По словам Мотовилова, ещё две уборочные машины будут доставлены в региональную столицу в августе.