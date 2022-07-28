Тбилиси, 28 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии заранее спрогнозировал высокие инфляционные риски, потому начал повышать ставку рефинансирования в 2021 году. Об этом на брифинге сообщил руководитель Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

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«По сравнению с другими странами, грузинский регулятор раньше увидел риски и ужесточил денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить эти риски», — сказал Гвенетадзе.

Он заявил, что финансовый регулятор ищет «золотую середину». Фактически Нацбанку приходится балансировать между сокращением спроса, чтобы помешать росту цен, и увеличением процентных ставок, которые влияют на стоимость товаров.

Напомним, в 2021 году Нацбанк Грузии постепенно поднял ставку рефинансирования с 8% до 10,5%. В июне 2022 года годовой уровень инфляции составил 12,8%, а стоимость продуктов в среднем с июня 2021 года выросла на 21,8%.