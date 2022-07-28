Пермь, , 09:36 — REGNUM В Перми с начала года выявлено более 300 нарушений среди автомобилистов из-за парковки на газонах. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Парковка на газоне Geograph.org.uk

Всего было составлено более 180 протоколов. Затем дела нарушителей рассматриваются на заседании районной административной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, штрафы за парковку на газонах были введены 11 марта 2021 года. Чиновники заявляют, что во всех районах города проводятся регулярные рейды. Также о нарушителях могут сообщать граждане.