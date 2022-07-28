Барнаул, , 09:36 — REGNUM Экспериментальное исследование, проведенное учеными кафедры лесного хозяйства Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) и Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, позволяет определять степень пожароопасности конкретных лесных участков и заблаговременно принимать эффективные меры по предупреждению лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе АГАУ.

Экспериментальное исследование, проведенное учеными кафедры лесного хозяйства Алтайского государственного аграрного университета и Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, позволяет определять степень пожароопасности конкретных лесных участков и заблаговременно принимать эффективные меры по предупреждению лесных пожаров Алтайский агроуниверситет

В период с 2010 по 2020 год в мире ежегодно происходило в среднем 487 000 пожаров. Погибло в огне более 60 млн. га лесных массивов и других земель. Международная статистика по лесным пожарам за последние пять лет выделяет несколько регионов, наиболее пострадавших от этого природного явления. Это Россия, США, Канада, Португалия, Франция, Испания и Австралия.

В РФ за последние 20 лет площадь лесов, выжженных пожарами, увеличилось более чем в два раза. Сводки новостей в летний период практически ежедневно сообщают о новых пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке.

На Алтае самые сильные и разрушительные пожары ленточных боров были в 1997–2000 гг., когда их количество составило 4285 (при среднем показателе 440 за 50 лет), а площадь, пройденная огнем, составила более 89 тыс. га. Проведение эффективных профилактических мер по своевременному предупреждению лесных пожаров по-прежнему особенно актуально для лесного хозяйства.

Согласно гипотезе, выдвинутой учеными Алтайского ГАУ, мониторинг состава лесного топлива (ветки, хвоя, листва, шишки и т.п.) и его принадлежность к определенным древесным породам на данном участке помогает прогнозировать степень пожароопасности и вовремя принимать соответствующие профилактические меры.

Ученые кафедры лесного хозяйства Алтайского ГАУ провели экспериментальное исследование воспламенения и горения поверхностного лесного топлива. Для исследования использовалась лабораторная тестовая установка, предназначенная для моделирования различных типов пожаров в Институте оптики атмосферы СО РАН. В опыте использовали 30 отобранных образцов горючих материалов из 750 проб лесной подстилки размером 20×25 см, взятые в однородных насаждениях сосны обыкновенной (Pinus silvestris) с ивой остролистной (Salix ассutifolia)), а также в березовых и дубовых насаждениях, расположенных в южной и центральной части ленточных лесов и предгорий Алтайского края. В лабораторных условиях каждый образец высушивали при температуре 100о C и разделяли на фракции (хвоя, листья, ветки, кора и др.) по размеру и степени минерализации (свежий/минерализованный).

Далее образцы сжигались, параметры горения (температура пламени, тепловой поток при горении, высота пламени и время горения) фиксировались и впоследствии расшифровывались. Максимальные тепловые потоки (49±3,5 кВт/м кв.) были получены в результате сжигания коры и древесины дуба, ветвей ивы, а также травы мятлика узколистного. Это свидетельствует о том, что лесные участки с данными древесными породами являются наиболее пожароопасными.

Ученые обратили внимание на то, что структура образца лесного топлива напрямую влияет на процесс горения. Например, ветки дуба с высокой плотностью древесины показали максимальное значение теплового потока. Кроме того, свежие упавшие сосновые шишки при сжигании давали тепловой поток в два раза выше, чем частично минерализованные. По-видимому, это связано с разложением в частично минерализованных шишках органических соединений, участвующих в химических реакциях при горении, что отрицательно влияет на воспламенение и характеристики горения.

«Результаты нашего исследования, созданная и экспериментально подтвержденная формула расчета параметров горения разных видов лесного топлива позволяет по взятым образцам лесной подстилки оценить пожароопасность конкретного лесного участка в зависимости от произрастания в нем тех или иных древесных пород. И, как следствие, своевременно принять эффективные профилактические меры. Например, правильно рассчитать ширину противопожарной минерализованной полосы, которая в сосновых лесах должна быть шире, чем в березовых», — комментирует результаты исследования Александр Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро, 28 июля, общая площадь природных пожаров на территории России за минувшие сутки увеличилась на 10 тыс. гектаров.

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