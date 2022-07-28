Орел, , 09:47 — REGNUM Виновной в девяти эпизодах совершения мошенничества признал суд генерального директора ООО «Орловский учебный центр», сообщил корреспонденту ИА REGNUM 28 июля старший помощник руководителя] СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, в 2019–2020 годах обвиняемая6 которая являлась генеральным директором ООО «Орловский учебный центр», с использованием своего служебного положения, обманом похитила из бюджета более 33 700 рублей, выделенные в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Своими действиями она причинила департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ущерб на указанную сумму.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф на сумму 180 тысяч рублей, а также лишил её на два с половиной года права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением образовательных услуг по профессиональному обучению граждан. Приговор не вступил в законную силу.