Анкара, 28 июля 2022, 09:34 — REGNUM Швеция и Финляндия всё еще не выдали Турции лиц, которых она разыскивает по обвинению в терроризме, несмотря на то, что Анкара еще месяц назад сняла свое вето на вступление обеих стран в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как сообщает об этом агентство Reuters.

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

Хотя Турция не установила твердых сроков выполнения ее требований, она ожидает скорейшей экстрадиции подозреваемых и внимательно следит за ситуацией.

«Швеция поддерживает постоянный диалог с Турцией и Финляндией по трехстороннему соглашению, которое Швеция соблюдает и будет выполнять в полном объеме в соответствии со шведским и международным правом», — заявил агентству представитель министерства иностранных дел Швеции в комментарии по электронной почте.

Официальные лица Турции, Финляндии и Швеции встретятся в августе, чтобы оценить прогресс в выполнении требований Анкары.

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