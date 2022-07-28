Анкара, , 09:34 — REGNUM Швеция и Финляндия всё еще не выдали Турции лиц, которых она разыскивает по обвинению в терроризме, несмотря на то, что Анкара еще месяц назад сняла свое вето на вступление обеих стран в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как сообщает об этом агентство Reuters.

Мевлют Чавушоглу

Хотя Турция не установила твердых сроков выполнения ее требований, она ожидает скорейшей экстрадиции подозреваемых и внимательно следит за ситуацией.

«Швеция поддерживает постоянный диалог с Турцией и Финляндией по трехстороннему соглашению, которое Швеция соблюдает и будет выполнять в полном объеме в соответствии со шведским и международным правом», — заявил агентству представитель министерства иностранных дел Швеции в комментарии по электронной почте.

Официальные лица Турции, Финляндии и Швеции встретятся в августе, чтобы оценить прогресс в выполнении требований Анкары.

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