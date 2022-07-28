Луганск, , 09:33 — REGNUM С начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате обстрелов со стороны киевских боевиков погибли 77 человек, включая трёх детей. Об этом 28 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Gadini

Отмечается, что в течение десяти недель с 17 февраля 2022 года представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 1039 обстрела территории республики, при которых применялось тяжелое вооружение.

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) за вышеуказанный период стали 295 мирных жителя, из которых 77 погибли и 222 получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входят три ребёнка, погибших от обстрелов ВСУ, и ещё 19, которые получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что закупка оборудования для биолабораторий в Черногории будет профинансирована на средства Еврокомиссии.