Москва, 28 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Ограничения на совершение полётов в 11 российских аэропортов продлены до 5 августа, сообщили 28 июля в Росавиации.

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В ведомстве рассказали о принятом решении продлить до 5 августа режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центра России.

Нельзя совершать полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее ограничения были установлены до 30 июля.