Луганск, 28 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Украинские боевики с начала эскалации 1 039 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив 10,4 тыс. боеприпасов, сообщает 28 июля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В период с 17.02.2022 по 28.07.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1039 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего за указанный период ВСУ применили 10 432 боеприпаса, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (33 ракеты), американской РСЗО M142 HIMARS (59 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (2187 снарядов).