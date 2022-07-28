Курумканский район, Бурятия, 28 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Курумканском районе Бурятии произошёл подъём уровня реки Аргада. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, вода начала выходить на пойму вечером 27 июля.

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По данным мониторинга. за сутки вода поднялась на 41 см. В случае увеличения уровня реки на 75 см в зону подтопления попадут 22 дома в селе Аргада. В связи с этим районная администрация организовала работу оперштаба, введён режим повышенной готовности.

«В случае подтопления в готовности пункты временного размещения (ПВР) на базе Аргадинской СОШ вместимостью 80 чел. Проведено информирование население», — отметили в ведомстве.