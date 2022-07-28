Москва, 28 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в структуру средств Фонда национального благосостояния, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении России, говорится в сообщении на сайте контрольного ведомства.

Kremlin.ru Заседание Счетной палаты

«Счетная палата направила в правительство ряд предложений по повышению сохранности средств ФНБ и обеспечению возможности их оперативного использования. В частности, контрольное ведомство рекомендовало проанализировать текущую структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

В Счетной палате рассказали, что в 2020–2021 годах структура ликвидных активов Фонда национального благосостояния изменилась: исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов, при этом включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.

Как пояснили аудиторы, доля рублевых активов в совокупном объеме Фонда увеличилась с 15,4% до 33,9%. Доля активов, номинированных в иностранных валютах и золоте в обезличенной форме, составила 66,1%. К концу 2021 года объем ликвидных активов ФНБ увеличился по сравнению с началом 2020 года на 37,7%.

На 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 трлн. рублей, что в 1,7 раза или на 5,81 трлн. рублей больше, чем было в начале 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил направить деньги из ФНБ на нужды пенсионеров и детей.