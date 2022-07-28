Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге построят гостиницу в восемь этажей. Она расположится возле Финляндского вокзала. Об этом свидетельствует план заседания градостроительного совета города.

Площадь Ленина в Петербурге и Финляндский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

На улице Ленина, между бизнес-центром «Финляндский» и домом на Финском переулке появится новый отель. Ранее на этом участке была баня и частично доходный дом. В советское время объекты пошли под снос.

Заказчиком разработки проекта будущего отеля выступило ООО «Лидер». Над тем, как будет выглядеть и как будет обустроено новое здание у Финского вокзала, работает ООО Архитектурное бюро «Настас и партнёры».

Отель сможет разместить гостей в 111 номера. Их площадь составит 2,4 тыс. кв. м. В площадь отеля в целом — 5,3 тыс. кв. м.

Напомним, ранее в центре Петербурга частному инвестору продали здание, которое перестраивали для отеля Hilton. Работы на объекте не продолжились, так как компания решила покинуть российский рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: Строившийся в Петербурге отель Hilton приобретён частным инвестором