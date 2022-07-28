* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:28 — REGNUM В афганской провинции Панджшер в кишлаке Ходжа уезда Дара под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб мужчина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Jo Naylor

Согласно источникам, этот мужчина и его жена, отправившиеся в горы за дровами, были арестованы радикалами. Местный житель был замучен боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники добавляют, что жена этого мужчины была беременна, и из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у неё случился выкидыш.

Собеседник издания утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили этого человека в том, что он носит еду членам Фронта национального сопротивления Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Напомним, десятки мирных жителей были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.