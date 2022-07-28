Сент-Луис, США, 28 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» подписал новый контракт с российским нападающим Климом Костиным. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба команды.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

Отмечается, что соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В 2017 году Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ под общим 31-м номером. В сезоне 2021/22 он сыграл за команду 40 матчей, в которых набрал девять очков (четыре гола + пять передач). Также на его счету 17 игр, три гола и три передачи в составе фарм-клуба «Сент-Луиса» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Спрингфилд Тандербердс».

Напомним, помимо Костина, за «Сент-Луис» выступают российские игроки Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Алексей Торопченко.