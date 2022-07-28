Уфа, 28 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Сложные сенсорные панели намерены выпускать в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба корпорации развития региона.

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Сообщается, что предприятие, которое производит интерактивные доски и интерактивное оборудование для образования и бизнеса, ведет свою деятельность (в том числе по программе импортозамещения) в Туймазинском районе. Оно является единственным в России производителем интерактивных досок, имеющим сертификат СТ-1, находится в реестре производителей Минпромторга России и в реестре радиоэлектронной промышленности.

Отмечается, что продукция данного предприятия поставляется в 15 стран мира. При этом руководство компании планирует реализовать проект по выпуску сложных сенсорных панелей. Для этого нужно приобрести новое высокотехнологичное оборудование.

Сообщается, что специалисты корпорации развития Башкирии помогут руководству предприятия в подборе мер господдержки и поиске площадок для расширения бизнеса.