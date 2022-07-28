Чита, , 09:27 — REGNUM В Забайкалье сложилась напряжённая паводковая обстановка: пострадали 57 жилых домов и 127 приусадебных участков. Как сообщает 28 июля пресс-служба правительства региона, накануне наблюдался рост уровней воды в реках края — наиболее резкий зафиксирован на Кручине у села Ильинка Читинского района.

photo 2022-07-27 19-22-23 Правительство Забайкалья

По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Чите рост уровней продолжится, у сел Бургень и Шишкино слой воды на пойме увеличится, около города Читы в ближайшие двое суток уровень приблизится к отметке выхода воды на пойму и может ее превысить.

Вода поднялась на реках: Шилке — на 19-34 сантиметров, Ононе — на 2-16, Ингоде – на 7-52, Чите – на 30-47, Нерче – на 56-61 и Каренге – на 24-48 сантиметров. Малые реки центральных, юго-восточных и восточных районов поднялись на 23-68 сантиметров.

В ближайшие двое суток ожидается подъём уровней воды на реках края, наиболее интенсивный на Шилке, Ингоде, Чите и Нерче — прогнозируется подъём воды на 25-90 сантиметров.

Подтоплены поймы рек: Аргунь у сёл Молоканка и Новоцурухайтуй на 34-73 сантиметров, Чита у сёл Шишкино и Бургень — на 19-68, Хойто-Ага у села Хойто-Ага — на 62, Борзя у города Борзя и у села Усть-Озерная – на 15-97, Дульдурга у села Алханай – на 37, Ульдурга у села Ульдурга – на 21 и реки Учирка у села Бытэв на 22 сантиметра.

Как сообщало ИА REGNUM, связи с обильными осадками наблюдается подъем уровней рек Чита и Ингода.

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