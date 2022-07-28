Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве за январь–май 2022 года оборот совершенных онлайн-покупок вырос увеличился на 26% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 3,6 трлн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Онлайн (сс) Mediamodifier

Больше всего платежей через интернет москвичи совершили в сферах страхования — общий оборот составил 91% (133,9 млрд рублей), туризма — 79% (160 млрд рублей), культуры, спорта и развлечений – 72% (105,5 млрд рублей).

Также растет доля онлайн-платежей и в розничной торговле постепенно растет. За пять месяцев 2022 года оборот интернет-продаж в этой сфере составил 1,1 трилн рублей, это 42% от общего числа транзакций.

Средний размер чека при приобретении товаров в интернете за пять месяцев составил 1,9 тыс. рублей, в то время как в магазинах — около 1 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве вырос оборот магазинов онлайн-торговли.

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