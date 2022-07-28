Подгорица, 28 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Закупка оборудования для биолабораторий в Черногории будет профинансирована на средства Еврокомиссии. Об этом 28 июля сообщает RT.

Youtube.com канал NunnLugarCTR Оборудование в одной из биолабораторий

СМИ ознакомилось с конкурсными документами, согласно которым подрядчик работ должен доставить, установить и наладить оборудование для биолабораторий на территории Черногории. Кроме того, от него требуется подготовить персонал на нескольких объектах.

В документации указывается, что исполнителя работ определят до сентября 2022 года, а сама программа рассчитана на девять месяцев.

«Какие именно исследования будут проводиться в лабораториях — не уточняется», — обращает внимание СМИ.