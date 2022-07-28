Тбилиси, 28 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Посол США в Тбилиси Келли Дегнан пыталась добиться от основателя правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзины Иванишвили включения республики в конфликт с Россией. Об этом заявил журналистам независимый депутат грузинского парламента Михаил Кавелашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

Ранее Иванишвили признался, что общался с Дегнан около трёх часов в марте по её инициативе, но не сказал, о чём. Кавелашвили уверен, что знает тему переговоров.

«Должен был открыться второй фронт. Поскольку не получилось развить давление на власть, видимо, так как Иванишвили является основателем правящей партии, решили, что он имеет влияние на власть», — сказал депутат.

Кавелашвили отметил, что публично обращался к Дегнан и просил её рассказать об этой встрече, но она не стала отвечать. При этом депутат заявил, что в целом положительно относится к деятельности США и ЕС в Грузии.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее неоднократно заявлял, что в стране действуют силы, которые стараются развязать конфликт с Россией. Дегнан в июне заявила, что Вашингтон не пытается спровоцировать вооружённый конфликт Грузии и РФ.