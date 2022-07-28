Бухарест, , 09:23 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате крупной железнодорожной аварии в уезде Долж на юго-западе Румынии. Об этом 28 июля сообщает бухарестское информационное издание News. ro.

Букса грузового вагона Pomogala.ru

По предварительным данным, инцидент произошел 27 июля поздно вечером, когда из-за неисправности автоматической системы с рельсов сошел грузовой состав. Детали происшествия не разглашаются.

В результате инцидента движение по железнодорожной магистрали было приостановлено. При этом сообщается о сбое в графике всего одного пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Бухарест — Арад.

Ведется расследование обстоятельств аварии.