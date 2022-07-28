Чебоксары, 28 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор местному жителя, которого уличили в ложном сообщении о готовящемся взрыве. Мужчина заявил по телефону о том, что планирует взорвать здание одного из отделов полиции, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 44-летний чебоксарец. Следствием и судом установлено, что днём 16 февраля 2022 года, находясь в тамбуре квартиры своего соседа, который потерял ключи, он позвонил в экстренную службу «112» для вызова спасателей.

«Узнав от оператора, что данный случай не является экстренным, для дестабилизации нормальной деятельности органов власти он сообщил, что намеревается взорвать здание одного из отделов полиции», — отмечают в следственном управлении.

В результате правоохранители и экстренные службы были задействованы в мероприятиях по проверке данного сообщения.

Обвиняемый дал признательные показания. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации органов власти»). Приговором суда ему назначено три года условного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года УФСБ по Чувашии заявило о том, что в республике связи с проведением военной спецоперации на Украине увеличилось число анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов.

Подробнее: УФСБ по Чувашии заявило о росте анонимных сообщений об угрозе терактов