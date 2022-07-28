Чита, , 09:22 — REGNUM В связи с обильными осадками наблюдается подъем уровней рек Чита и Ингода, информирует 28 июля пресс-центр мэрии Читы.

Река Чита (Читинка) (сс) Alexander V. Solomin

На данный момент уровень реки Чита в границах краевого центра составляет 122 сантиметра, выход на пойму возможен при 160 сантиметрах, реки Ингода — 176 сантиметров, выход на пойму- при 300 сантиметрах.

Пока угрозы достижения критических уровней не прогнозируется. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни обильные осадки прекратятся. Тем не менее, в забайкальской столице развернуто три пункта временного размещения людей на базе школ № 17, 19 и 11. Ведется постоянный мониторинг ситуации, информируют чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края, где после дождей осложнилась паводковая обстановка, известили о проведении аварийно-спасательных работ в посёлке Кокуй Сретенского района. В посёлке из-за обильных осадков произошёл выход реки Мыгжа из русла,

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