Чита, 28 июля 2022, 09:22 — REGNUM В связи с обильными осадками наблюдается подъем уровней рек Чита и Ингода, информирует 28 июля пресс-центр мэрии Читы.
На данный момент уровень реки Чита в границах краевого центра составляет 122 сантиметра, выход на пойму возможен при 160 сантиметрах, реки Ингода — 176 сантиметров, выход на пойму- при 300 сантиметрах.
Пока угрозы достижения критических уровней не прогнозируется. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни обильные осадки прекратятся. Тем не менее, в забайкальской столице развернуто три пункта временного размещения людей на базе школ № 17, 19 и 11. Ведется постоянный мониторинг ситуации, информируют чиновники.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края, где после дождей осложнилась паводковая обстановка, известили о проведении аварийно-спасательных работ в посёлке Кокуй Сретенского района. В посёлке из-за обильных осадков произошёл выход реки Мыгжа из русла,
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