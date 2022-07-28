Москва, 28 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. У американского актёра и кинопродюсера Стивена Сигала могут быть родственники и на Украине. Такое предположение сделал сам актёр.

Kremlin.ru Стивен Сигал

Он подчеркнул, что у него много родственников в России, преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии.

«По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно», — цитирует РИА Новости слова Сигала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году американский актёр и продюсер Стивен Сигал получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

Сам актёр рассказывал, что его родственники родом из России. По словам Сигала, его бабушка родилась во Владивостоке.