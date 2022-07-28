Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Следующей целью российской ЧВК «Вагнер» в Африке может стать Буркина-Фасо, оказавшаяся в изоляции после январского военного переворота в изоляции. К такому выводу пришли представители американской разведки, пишет 27 июля Foreign Policy.

Солдаты Буркина-Фасо Africom.mil

Издание отмечает, что главной целью деятельности «Вагнера» эта страна может стать благодаря наличию в ней золотых приисков, а также из-за внутренней нестабильности.

«По нашим оценкам, в ближайшей и среднесрочной перспективе именно Буркина-Фасо, с наибольшей долей вероятности, свяжется с «Вагнером» и, возможно, запросит поддержку», — отметил один высокопоставленный сотрудник разведки США на условиях анонимности.

Официальные лица США считают, что руководство этой африканской страны пока не готово пойти на сближение с «Вагнером», однако, по словам тех, с кем пообщалось издание, эта ЧВК может оказать Уагадугу поддержку в социальных сетях, пропаганде и проведении выборов — «услуги, которые могут быть привлекательной для государства после военного переворота».

Из-за политических потрясений администрации президента США Джо Байдена стало сложнее оказывать какое-либо уравновешивающее влияние. Военное правительство, которое в настоящее время возглавляет Буркина-Фасо, во главе с генерал-лейтенантом Полем-Анри Сандаого Дамиба, не установило графика восстановления демократии после январского переворота. Свержение правительства Буркина-Фасо вынудило Государственный департамент США объявить ситуацию военным переворотом, остановив военную помощь Уагадугу почти на $160 млн, и официальные лица опасаются, что влияние США будет юридически ограничено, а Россия попытается этим воспользоваться.

Некоторые эксперты считают, что Россия намеренно пытается извлечь выгоду из роста антифранцузских настроений в Сахеле. В марте волна региональных протестов против военного присутствия Франции в Сахеле охватила ряд стран, включая Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо. Франция сократила свое военное присутствие в регионе.

«Нет никаких сомнений в том, что в этих странах ведется своего рода кампания влияния России, которая служит ряду целей», — заявил недавно Кэмерон Хадсон, эксперт по американо-африканским отношениям в Центре стратегических и международных исследований, в журнале Foreign Policy в интервью.

«Она пророссийская, иногда довольно откровенно, что люди носят российские флаги. Она также антифранцузская. И направлена против истеблишмента этих стран, поэтому она ослабляет лидерство в этих странах. Я думаю, что именно там русские могут закрепиться, в таких странах, как Судан, например, или Чад, где происходят эти политические изменения, где в политическом пространстве на кону всё. Это своего рода игра в музыкальные стулья, а русские стоят у проигрывателя», — добавил он.

По словам Хадсона, хотя антифранцузские настроения на местах, безусловно, являются фактором, «есть вопрос, насколько их раздувает Россия». На следующий день после переворота в Буркина-Фасо New York Times сообщила, что протестующие вышли на улицы столицы, размахивая российским флагом и призывая Москву прийти на помощь стране.

Но эксперты считают, что Россия использовала ЧВК «Вагнер» не столько как наемников в Африке, сколько как способ обеспечить доступ к портам, аэродромам и природным ресурсам.

По традиционным показателям торговли, инвестиций и гуманитарной помощи присутствие России в Африке невелико по сравнению с США, Европой и Китаем, отмечает Foreign Policy, но отправив ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности и сделав себя незаменимой для находящихся в бою лидеров, Москва смогла создать огромное влияние с минимальными вложениями.