Следующей целью ЧВК «Вагнер» в Африке может стать Буркина-Фасо — СМИ
Вашингтон, 28 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Следующей целью российской ЧВК «Вагнер» в Африке может стать Буркина-Фасо, оказавшаяся в изоляции после январского военного переворота. К такому выводу пришли представители американской разведки, пишет 27 июля Foreign Policy.
Издание отмечает, что главной целью деятельности «Вагнера» эта страна может стать благодаря наличию в ней золотых приисков, а также из-за внутренней нестабильности.
Официальные лица США считают, что руководство этой африканской страны пока не готово пойти на сближение с «Вагнером», однако, по словам тех, с кем пообщалось издание, эта ЧВК может оказать Уагадугу поддержку в социальных сетях, пропаганде и проведении выборов — «услуги, которые могут быть привлекательной для государства после военного переворота».
Из-за политических потрясений администрации президента США Джо Байдена стало сложнее оказывать какое-либо уравновешивающее влияние. Военное правительство, которое в настоящее время возглавляет Буркина-Фасо, во главе с генерал-лейтенантом Полем-Анри Сандаого Дамиба, не установило графика восстановления демократии после январского переворота. Свержение правительства Буркина-Фасо вынудило Государственный департамент США объявить ситуацию военным переворотом, остановив военную помощь Уагадугу почти на $160 млн, и официальные лица опасаются, что влияние США будет юридически ограничено, а Россия попытается этим воспользоваться.
Некоторые эксперты считают, что Россия намеренно пытается извлечь выгоду из роста антифранцузских настроений в Сахеле. В марте волна региональных протестов против военного присутствия Франции в Сахеле охватила ряд стран, включая Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо. Франция сократила свое военное присутствие в регионе.
По словам Хадсона, хотя антифранцузские настроения на местах, безусловно, являются фактором, «есть вопрос, насколько их раздувает Россия». На следующий день после переворота в Буркина-Фасо New York Times сообщила, что протестующие вышли на улицы столицы, размахивая российским флагом и призывая Москву прийти на помощь стране.
Но эксперты считают, что Россия использовала ЧВК «Вагнер» не столько как наемников в Африке, сколько как способ обеспечить доступ к портам, аэродромам и природным ресурсам.
По традиционным показателям торговли, инвестиций и гуманитарной помощи присутствие России в Африке невелико по сравнению с США, Европой и Китаем, отмечает Foreign Policy, но отправив ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности и сделав себя незаменимой для находящихся в бою лидеров, Москва смогла создать огромное влияние с минимальными вложениями.