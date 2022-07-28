Тюмень, 28 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В 2022 году 14 студентов Тюменского медицинского университета получат дополнительные баллы при поступлении в ординатуру за волонтерство в «красной зоне». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

Студенты, участвовавшие в работе по профилактике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции не менее 150 часов, получат 20 баллов за индивидуальные достижения.

Всего в Тюменской области в 2022 году добровольцами выступили 309 студентов, 150 часов набрали 49 волонтёров, из них 14 воспользовались льготой.