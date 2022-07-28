Москва, , 09:18 — REGNUM Наличие своих родственников в том числе и на Украине предположил 28 июля известный американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал.

Актёр Стивен Сигал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал Сигал, слова которого приводит РИА Новости, у него имеется много родственников в России.

«Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. <…> По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно (они есть и там — ред.)», — сказал он.

Отметим, дед Стивена Сигала по отцовской линии родился в России и в первой половине прошлого века уехал за океан. В поисках родственников актёр побывал в Калмыкии, Туве и Якутии, а в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме Сигала в российское гражданство.