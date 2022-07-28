Белгород, 28 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщают 28 июля местные жители.

Mil.ru Комплекс ПВО

В социальных сетях появились ролики, снятые, по утверждениям автором, сегодня в Белгороде. На одном из видео закадровый голос комментирует звук на фоне словами «Шарахнуло сейчас». Очевидцы считают, что в городе сработала система ПВО.

Официального подтверждения их предположений пока нет. В последние недели территория Белгородской области не раз подвергалась обстрелам со стороны украинских формирований.