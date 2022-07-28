Самара, 28 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Главе Самарской области Дмитрию Азарову не важно, что про него думают чиновники или какие-либо правительства недружественных стран. Об этом он заявил 27 июля в прямом эфире на канале «Россия-24» в программе «Главная тема».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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«Мне абсолютно все равно, что думают чиновники или какие-то правительства недружественных стран. Мне важно, что про меня думают мои друзья, мои близкие, люди которых я уважаю — мои земляки! Вот это мне важно! Я уже вчера коротко сказал — раз включили, значит правильно работаем! Здесь дело не в том, что говорим, а в том, что мы делаем», — заявил он.

Областной губернатор напомнил, что руководство региона совместно с местными жителями помогает народу Донбасса отстаивать своё право на существование.

«Мы помогаем восстанавливать мирную жизнь на Донбассе. В том числе в городе, который стал для нас побратимом — город Снежное», — подчеркнул Азаров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что санкции дают эффект равно обратный тому, которого ждут недружественные страны.