Хабаровск, 28 июля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Хабаровске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего предпринимателя, который обвиняется в убийстве и угоне автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

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Установлено, что 10 февраля в помещении мебельного цеха между работодателем и работником произошла ссора в связи с некачественно изготовленной мебелью. В ходе ссоры фигурант два раза выстрелил из охотничьего двуствольного ружья в своего подчиненного. От полученных травм 38-летний мужчина скончался.

Обвиняемый после убийства работника угнал его автомобиль. Позже машину нашли недалеко от места преступления.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Новосибирской области сообщило о задержании мужчины, совершившего вечером, 26 июля, жестокое нападение на 17-летнюю девушку на улице Лесосечная Советского района.